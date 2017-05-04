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Пожар "подкоптил" Синарский трубный завод в Каменске-УральскомСегодня в 11:38

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Окрестности города заволокло дымом.

3 мая 2017 года в Каменске-Уральском загорелось поле вблизи Синарского трубного завода - пламя полыхало в 100 метрах от предприятия. Кроме того, неподалеку располагается военный аэродром.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар потушили еще вчера. Никто не пострадал.

В пресс-службе ЦВО добавили, что слухи о крупном пожаре сильно преувеличены: никакой угрозы для военного аэродрома он также не представлял.

Из-за полыхающего поля окрестности города заволокло дымом.

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