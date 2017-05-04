И загрыз его собаку.

Вечером 2 мая 2017 года в Нижнем Тагиле во дворе дома на улице Садовой питбуль покусал 14-летнего школьника и загрыз его йоркширского терьера. Подростка доставили в больницу. У него диагностировали укушенную рану руку. Родители мальчика написали заявление в полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе ММУ МВД "Нижнетагильское", напавший на школьника пес был без намордника и поводка. Хозяин оставил его с гостями в квартире, а сам пошел в магазин. Когда в помещение зашла соседка, собака выбежала на улицу.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.