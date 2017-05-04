Югорчанин перевернулся на лодке и его зажало льдомСегодня в 14:27
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Мужчина погиб.
В Нижневартовском районе Югры на протоке Большетарховской утонул 60-летний мужчина. Спасателей вызвали очевидцы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория", в районе переправы тело погибшего и перевернутую лодку зажало льдом. Извлекшие труп спасатели передали его полицейским.
Обстоятельства выясняются.
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