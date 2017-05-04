Женщина скончалась на месте.

В ночь на 4 мая пациентка Ревдинской городской больницы выпала из окна процедурного кабинета на пятом этаже медучреждения. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Пациентка находилась в больнице на стационарном лечении. Прокуратура Ревды проводит проверку по факту произошедшего.