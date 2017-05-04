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В Перми на стройплощадке щитом убило рабочегоСегодня в 14:51

  • Текст

Возбуждено дело.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке жилого комплекса "Данилиха".

ЧП в Дзержинском районе произошло 30 марта 2017 года. На 43-летнего плотника-бетонщика упал массивный щит опалубки весом более 1 тонны. Мужчина скончался на месте.

Как выяснилось в ходе проверки, должностные лица компании-застройщика ООО "Сатурн-Р" допустили нарушение требований охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Следователи устанавливают виновных. По ч.2 ст.143 УК РФ им грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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