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В Екатеринбурге со здания проектного института посыпались обломкиСегодня в 17:41

  • Текст

Прямо на тротуар.

В Екатеринбурге обрушился кусок стены здания проектно-изыскательского института "Уралжелдорпроект", расположенного на Челюскинцев, 86. Обломки упали прямо на тротуар. К счастью, прохожих поблизости не было.

Сейчас опасное место огорожено.

В "Уралжелдорпроекте" "Уралинформбюро" отказали в комментариях.

Стоит добавить, что в последнее время в уральской столице на пешеходов дважды падала штукатурка со зданий. В середине марта с крыши музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый кусок. Спустя несколько дней "каменный дождь" посыпался на мужчину со стены дома по Ленина, 41.

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