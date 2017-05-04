×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В скандальной невьянской ИК нашли новые нарушенияСегодня в 19:04

  • Текст

В ходе прокурорской проверки.

Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске. Речь идет об изъянах в части воспитательной работы с осужденными, применения к ним мер взыскания и поощрения, а также материально-бытового обеспечения зэков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, от руководства ГУФСИН потребуют устранить все нарушения.

Следует отметить, что ИК-46 преследует дурная слава. Все началось летом 2015 года, когда сотрудники колонии до смерти избили заключенного. После этого зэки устроили массовую голодовку. Суд уже вынес приговор экс-надзирателям. Бывший начальник колонии Илья Чикин получил 13,5 лет колонии строгого режима, его зам Алексей Николаев и экс-начальник отдела безопасности Евгений Панов - по 13 лет, а бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности Дмитрий Усов - 7,5 лет. Еще двое сотрудников отделались условными сроками.

Новости по теме:
Экс-сотрудники ИК-46 получили сроки за гибель заключенного
Экс-начальник невьянской ИК-46 сел на 13,5 лет за гибель зэка

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×