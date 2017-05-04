В ходе прокурорской проверки.

Прокуратура нашла новые нарушения в скандальной ИК-46 в Невьянске. Речь идет об изъянах в части воспитательной работы с осужденными, применения к ним мер взыскания и поощрения, а также материально-бытового обеспечения зэков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, от руководства ГУФСИН потребуют устранить все нарушения.

Следует отметить, что ИК-46 преследует дурная слава. Все началось летом 2015 года, когда сотрудники колонии до смерти избили заключенного. После этого зэки устроили массовую голодовку. Суд уже вынес приговор экс-надзирателям. Бывший начальник колонии Илья Чикин получил 13,5 лет колонии строгого режима, его зам Алексей Николаев и экс-начальник отдела безопасности Евгений Панов - по 13 лет, а бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности Дмитрий Усов - 7,5 лет. Еще двое сотрудников отделались условными сроками.

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