В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристовСегодня в 09:05
- Текст
И запретили движение судов.
В Ницце в 50 метрах от Английской набережной на глубине 12 метров обнаружили бомбу весом 250 килограммов. В связи с этим был эвакуирован ближайший пляж. Кроме того, в радиусе 100 метров запрещено движение судов.
Как пишет издание Nica Martin, на бомбу наткнулся ныряльщик, который вел исследования в Средиземном море. Предположительно, снаряд лежит на глубине со времен Второй мировой войны. Его длина - 110 сантиметров, диаметр - 40 сантиметров Бомба может быть начинена 130 килограммами взрывчатки, передает "Уралинформбюро".
Сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. Решается вопрос об обезвреживании снаряда.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:44
Рыба в озере Кунашак передохла по вине дорожников
Построивших обводной канал.Сегодня в 11:34
В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
Над зэками измывались по указке замначальника ИК.Сегодня в 11:15
"Восток" предложил шумихинцам "другую версию" майского праздника
Он прошел под лозунгом "Мир! Труд! Май! Зажигай!"Сегодня в 10:40
"Бессмертный полк" в Екатеринбурге соберет 70 тысяч человек
В небо выпустят сотню белых голубей.Сегодня в 10:24
Холодный ветер и дождь испортят екатеринбуржцам майские праздники
Температура упадет до нуля.Сегодня в 10:16
"АвтоВАЗ" испытал 350 "лошадей" гоночной Lada
Серьезных проблем нет.Сегодня в 10:04
Челябинцы обстреляли с балкона прохожих
На Комсомольском проспекте.Сегодня в 10:01
В Краснокамске 4,5 часа тушили мясокомбинат
Огонь уничтожил кровлю.Сегодня в 10:00
"Екатеринбурггаз" начал летнюю ремонтную кампанию
С отключением газа.Сегодня в 09:59
Метель не пустила самолет из Екатеринбурга в Норильск
Рейс задержан на 9 часов.Сегодня в 09:56
В Каменске-Уральском с 10-метровой высоты сорвался рабочий
Он погиб.Сегодня в 09:40
"Газпром добыча Ямбург" поздравил ветеранов с Днем Победы
Подарив денежные сертификаты.Сегодня в 09:05
В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристов
И запретили движение судов.Сегодня в 08:36
Инвалидов в России защитят от нелюдей
За притеснения введут штрафы.Сегодня в 08:26
В Перми полыхает нефтеперерабатывающий завод
Пожар пытаются потушить с ночи.
Главные новости
- Сегодня в 11:34В Екатеринбурге дошло до суда дело о пытках в колонии
- Сегодня в 09:56В Каменске-Уральском с 10-метровой высоты сорвался рабочий
- Сегодня в 09:05В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристов
- Сегодня в 08:26В Перми полыхает нефтеперерабатывающий завод
- Сегодня в 08:00Генпрокуратура "сдала" самолеты "Почты России" в СКР
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.