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В Ницце из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали туристовСегодня в 09:05

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И запретили движение судов.

В Ницце в 50 метрах от Английской набережной на глубине 12 метров обнаружили бомбу весом 250 килограммов. В связи с этим был эвакуирован ближайший пляж. Кроме того, в радиусе 100 метров запрещено движение судов.

Как пишет издание Nica Martin, на бомбу наткнулся ныряльщик, который вел исследования в Средиземном море. Предположительно, снаряд лежит на глубине со времен Второй мировой войны. Его длина - 110 сантиметров, диаметр - 40 сантиметров Бомба может быть начинена 130 килограммами взрывчатки, передает "Уралинформбюро".

Сейчас на месте работают специалисты-взрывотехники. Решается вопрос об обезвреживании снаряда.

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