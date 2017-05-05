Огонь уничтожил кровлю.

Вечером 4 мая 2017 года в Краснокамске произошел крупный пожар на мясокомбинате. Фото с места ЧП в соцсети выложили очевидцы.

"Мясокомбинат горит 2 раз уже. Говорят все что металл резали. Короче сваркой работали. Он же аварийным уже считается. От туда выносят уже все что можно. Металл в том числе", - написала в соцсети "ВКонтакте" Злата Середа (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю "Уралинформбюро" уточнили, что сообщение о возгорании на улице Кима поступило в 19.30. Огонь охватил кровлю здания. Пожар удалось потушить в 23.59. Ущерб и причина устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: Подслушано Краснокамск | vk.com