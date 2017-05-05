×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Краснокамске 4,5 часа тушили мясокомбинатСегодня в 10:01

  • Текст

Огонь уничтожил кровлю.

Вечером 4 мая 2017 года в Краснокамске произошел крупный пожар на мясокомбинате. Фото с места ЧП в соцсети выложили очевидцы.

"Мясокомбинат горит 2 раз уже. Говорят все что металл резали. Короче сваркой работали. Он же аварийным уже считается. От туда выносят уже все что можно. Металл в том числе", - написала в соцсети "ВКонтакте" Злата Середа (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю "Уралинформбюро" уточнили, что сообщение о возгорании на улице Кима поступило в 19.30. Огонь охватил кровлю здания. Пожар удалось потушить в 23.59. Ущерб и причина устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: Подслушано Краснокамск | vk.com

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×