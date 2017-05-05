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Метель не пустила самолет из Екатеринбурга в НорильскСегодня в 09:59

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Рейс задержан на 9 часов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 9 часов задерживается рейс авиакомпании "NordStar" до Норильска.

Согласно данным онлайн-табло, Boeing 737 должен был отправиться в Красноярский край 5 мая в 1.35. Однако в лучшем случае лайнер вылетит в 10.45.

Причина задержки - плохие метеоусловия в Норильске. Сейчас там 2 градуса ниже нуля, снег и ветер 13 метров в секунду, передает "Уралинформбюро".

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