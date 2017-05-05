В Каменске-Уральском с 10-метровой высоты сорвался рабочийСегодня в 09:56
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Он погиб.
Вечером 4 мая 2017 года в Каменске-Уральском во время укладки кабеля с 10-метровой высоты сорвался работник ООО "УралЭлектроМонтаж".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Утром 5 мая он скончался.
Прокуратура и следственный комитет организовала проверку. Устанавливаются лица, ответственные за соблюдение на предприятии техники безопасности.
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