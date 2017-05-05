Он протаранил две иномарки.

Утром 5 мая 2017 года в Екатеринбурге на Московском тракте 33-летний мотоциклист не справился с управлением и протаранил попутные Land Rover и Nissan.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, байкер скончался. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются.