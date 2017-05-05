Мальчик в больнице.

В Копейске управляемый пьяным водителем ВАЗ-2115 сбил ребенка. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. ДТП произошло на нерегулируемом переходе на улице Калинина 4 мая 2017 года - 9-летний мальчик шел из школы.

Водитель, пытаясь скрыться с места ДТП, врезался на перекрестке в ВАЗ-2111, но все же смог уехать. Вскоре сотрудники ГИБДД его задержали. 35-летний мужчина, как выяснилось, был не только пьян, но и ранее лишен водительских прав.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.