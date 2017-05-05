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В Тюмени свадебный кортеж "закатится" в судСегодня в 15:09

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Пролетев по встречке на красный.

В Тюмени перед судом предстанут пятеро водителей свадебного кортежа, которые грубо нарушили ПДД.

Инцидент произошел 29 апреля 2017 года. Несколько престижных иномарок на перекрестке улиц Пермякова и Широтной пролетели по встречке на красный свет. Видеозапись свадебной гонки выложили в соцсети очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, каждый водитель в этом году неоднократно нарушал ПДД. Одного из них ловили аж 25 раз.

В настоящее время еще трое нарушителей из свадебного кортежа находятся за пределами региона. Их привлекут к ответственности по возвращении домой.

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