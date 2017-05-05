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Центнер взрывчатки нашли в квартире экс-военного под ПитеромСегодня в 18:03

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Через 4 года после его смерти.

Вечером 4 мая полицейские вывезли из квартиры в четырехэтажном доме в Павловске (пригород Санкт-Петербурга) около 100 килограммов тротиловых шашек, несколько сотен детонаторов и взрывпакетов, а также десятки тысяч патронов различного калибра, передает "Уралинформбюро".

По информации портала "Фонтанка.ру", квартира пустовала с осени 2013 года, когда скончался живший там 56-летний пенсионер Министерства обороны.

На время изъятия боеприпасов всех жильцов подъезда эвакуировали. Найденный арсенал отправлен на экспертизу.

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