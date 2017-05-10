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Во время фейерверка в Челябинске снаряд отлетел в толпуСегодня в 08:25

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Задело двух женщин.

Фейерверк в честь Дня Победы в Челябинске обернулся ЧП - снаряд отлетел прямо в толпу горожан.

"Примерно на середине фейерверка заряд долетел до земли и взорвался под ногами на мосту возле ДСАФ", - пишут очевидцы в сообществе "Регион-74" соцсети "ВКонтакте".

"У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, у нее попало в живот", - рассказал Иван Уряшев.

Кроме того, был поврежден припаркованный поблизости Ford Focus, передает "Уралинформбюро".

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