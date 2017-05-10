На Уралмаше.

Вечером 9 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Машиностроителей неизвестные обстреляли машину реанимации.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение в полицию поступило от медиков. Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

К разбирательству подключился и следственный комитет. По данным свердловского СУ СКР, стреляли из пневматического оружия. На машине остались три вмятины.