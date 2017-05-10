В Зауралье автобус расплющил легковушку - трое пострадавшихСегодня в 10:20
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В том числе беременная женщина.
7 мая 2017 года в Зауралье на 92 километре трассы Курган - Челябинск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и рейсовый автобус. Фото и видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.
Судя по кадрам, от легковушки осталась груда металла. По словам свидетелей аварии, пострадали три человека.
"Это мой знакомый разбился, в машине было трое из них девушка беременна она в тежолом состоянии ну и парням досталось все в больнице", - написал в группе "ЧП | ДТП Челябинск" Руслан Уралович (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
"Трупов нет, все в Щучье лежат в больнице, скоро транспортируют в Курган. Откуда такая инфа думаете? Это мой дядя за рулем был. Он ехал и на встречу вылетел водитель автобуса, он не успел избежать столкновение..." - пишет в сообществе "Инцидент | Курган" Павел Козицын.
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