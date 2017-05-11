Еще два человека пострадали.

Днем 8 мая 2017 года на Серовском тракте под Кировградом столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2114.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 52-летний водитель автобуса выезжал с заправки. При повороте налево он не уступил дорогу легковушке. От удара ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево. В момент ДТП в автобусе находились только водитель и кондуктор.

39-летний водитель "четырнадцатой" скончался на месте. Его 33-летняя пассажирка госпитализирована с травмой плеча и предплечья. Также за помощью к медикам обратился виновник аварии.

Следует отметить, что погибший в 2016 году был лишен прав на 1,5 года.