×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бесправник погиб в ДТП с автобусом под Кировградом10 мая в 10:32

  • Текст

Еще два человека пострадали.

Днем 8 мая 2017 года на Серовском тракте под Кировградом столкнулись ПАЗ и ВАЗ-2114.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 52-летний водитель автобуса выезжал с заправки. При повороте налево он не уступил дорогу легковушке. От удара ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево. В момент ДТП в автобусе находились только водитель и кондуктор.

39-летний водитель "четырнадцатой" скончался на месте. Его 33-летняя пассажирка госпитализирована с травмой плеча и предплечья. Также за помощью к медикам обратился виновник аварии.

Следует отметить, что погибший в 2016 году был лишен прав на 1,5 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×