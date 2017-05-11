Виновным грозит 4 года.

Утром 8 мая 2017 года в Екатеринбурге на Уральском заводе бурового оборудования погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, около 8 часов утра на территории цеха №343 на 50-летнего стропальщика упала тяжелая балка. Он скончался на месте.

Сейчас следователи изучают документацию предприятия. Опрашиваются сотрудники завода. Устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работ. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы, уточнили в региональном СУ СКР.