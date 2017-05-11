Она сбежала из-за чрезмерной опеки матери.

В Екатеринбурге на Уралмаше нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Она сбежала из дома 5 мая 2017 года из-за чрезмерной опеки матери.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" рассказали, что девочка воспитывается в многодетной семье. Ранее она неоднократно уходила из дома, но возвращалась. Школьница сбегала из-за сложных отношений с матерью, которая заставляет ее хорошо учиться.

Следует отметить, что женщина написала заявление о пропаже дочери лишь на следующий день. За несвоевременное обращение в полицию мать ребенка привлекли к административной ответственности.