Он не справился с управлением.

10 мая 2017 года в 9.30 на 184 километре трассы Сургут - Нижневартовск столкнулись два грузовика MAN.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, водитель одного из большегрузов не справился с управлением и протаранил попутный самосвал. Виновник аварии скончался на месте.