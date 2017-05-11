У моста.

Утром 10 мая 2017 года в Кургане у Малочаусовского моста из реки Тобол достали тело мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины и обстоятельства его гибели устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следует отметить, что в областном центре за сутки уровень воды в Тоболе поднялся на 4 сантиметра - до отметки 631 сантиметр.