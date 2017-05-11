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На Южном Урале фура без тормозов протаранила автобус10 мая в 13:51

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На трассе М5.

9 мая 2017 года в 10 километрах от города Сим на трассе М5 "Урал" (граница Челябинской области и Башкортостана) фура протаранила пассажирский микроавтобус. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, у большегруза с казахскими номерами отказали тормоза и он протаранил попутный микроавтобус. Погибших нет. Водителя общественного транспорта зажало в кабине, выбраться ему помогли спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.

Официальной информации от УГИБДД пока нет.

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