На трассе М5.

9 мая 2017 года в 10 километрах от города Сим на трассе М5 "Урал" (граница Челябинской области и Башкортостана) фура протаранила пассажирский микроавтобус. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, у большегруза с казахскими номерами отказали тормоза и он протаранил попутный микроавтобус. Погибших нет. Водителя общественного транспорта зажало в кабине, выбраться ему помогли спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Из-за столкновения на трассе образовалась большая пробка.

Официальной информации от УГИБДД пока нет.