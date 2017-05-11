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Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники10 мая в 18:33

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Подозреваемые задержаны.

Депутат гордумы Красноуральска Ринат Хабибуллин был избит в майские праздники. По предварительной информации, нападение произошло, когда он со своей дочерью шел мимо местного дворца спорта "Молодость".

"Заявление в органы внутренних дел поступило от него через три дня после инцидента. Сотрудники полиции уже установили и опросили всех участников конфликта. В материалах проверки фигурируют трое молодых людей, один из которых ранее судим. Возможно, их действия подпадут под статью 112 УК РФ "Побои", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время народный избранник проходит судмедэкспертизу, которая должна будет установить степень полученного им вреда. В зависимости от этого будет приниматься решение о том, по какой именно статье УК будет предъявлено обвинение подозреваемым. Согласно имеющейся информации, у депутата в двух местах сломана челюсть.

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