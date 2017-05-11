×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре 12-летний школьник смертельно отравился газом10 мая в 16:40

  • Текст

Из туристического баллончика.

Следователи Пыть-Яха разбираются в обстоятельствах смерти 12-летнего мальчика.

Школьника в состоянии клинической смерти доставили в больницу вечером 4 мая 2017 года. Через несколько часов он скончался в реанимации, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По предварительным данным, подросток отравился пропаном, которым надышался из туристического газового баллончика.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся экспертизы. Выясняется, страдал ли подросток токсикоманией. Следует отметить, что он состоял на профилактическом учете.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×