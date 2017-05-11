В Югре 12-летний школьник смертельно отравился газом10 мая в 16:40
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Из туристического баллончика.
Следователи Пыть-Яха разбираются в обстоятельствах смерти 12-летнего мальчика.
Школьника в состоянии клинической смерти доставили в больницу вечером 4 мая 2017 года. Через несколько часов он скончался в реанимации, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По предварительным данным, подросток отравился пропаном, которым надышался из туристического газового баллончика.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся экспертизы. Выясняется, страдал ли подросток токсикоманией. Следует отметить, что он состоял на профилактическом учете.
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