Была угроза взрыва.

Днем 10 мая 2017 года в Кургане на перекрестке улиц Карбышева - Кузнецова столкнулись легковой Ford и автобус ПАЗ. От удара общественный транспорт встал на крышу. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС, автобус работает на газовом оборудовании, поэтому была угроза взрыва. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей на безопасное расстояние.

Пострадали 7 человек. Насколько серьезные у них травмы не уточняется.

По словам свидетелей аварии, виновником стал водитель иномарки - у него случился сердечный приступ и он потерял сознание. Педаль акселератора оказалась зажата, и авто разогналось до 100 километров в час.

Фото: Жека Кузьмин, Мария Авдюшева | vk.com