В Кургане после ДТП автобус встал на крышу - 7 пострадавших10 мая в 17:31
- Текст
Была угроза взрыва.
Днем 10 мая 2017 года в Кургане на перекрестке улиц Карбышева - Кузнецова столкнулись легковой Ford и автобус ПАЗ. От удара общественный транспорт встал на крышу. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС, автобус работает на газовом оборудовании, поэтому была угроза взрыва. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей на безопасное расстояние.
Пострадали 7 человек. Насколько серьезные у них травмы не уточняется.
По словам свидетелей аварии, виновником стал водитель иномарки - у него случился сердечный приступ и он потерял сознание. Педаль акселератора оказалась зажата, и авто разогналось до 100 километров в час.
Фото: Жека Кузьмин, Мария Авдюшева | vk.com
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
10 мая в 19:58
В Перми 15-летний школьник на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка
На глазах у взрослых.10 мая в 19:36
В Прикамье изнасиловавший школьницу наркоман с ВИЧ сел на 16 лет
Его признали виновным по трем статьям.10 мая в 19:24
17-летний сургутянин до смерти избил мужчину
Его арестовали.10 мая в 19:08
На БАЭС устроят "фильтр" для террористов
По распоряжению правительства.10 мая в 19:08
5-летняя югорчанка погибла в День Победы
Решается вопрос о возбуждении дела.10 мая в 18:55
В Свердловской области отключают батареи
Тепло уйдет до 15 мая.10 мая в 18:53
МУГИСО сдало в аренду 31 участок в Екатеринбурге
На 8 лет.10 мая в 18:52
Екатеринбургские школьники нашли труп мужчины
На Братской.10 мая в 18:49
Ревдинские волонтеры нашли 22 пропавших на полях Великой Отечественной
В День Победы.10 мая в 18:45
В Югре узаконили новое руководство ЛДПР
На отчетно-выборной конференции.10 мая в 18:44
Екатеринбурженка скончалась в автобусе
На место выехали следователи.10 мая в 18:40
Празднование Сабантуя в Свердловской области соберет 10 000 человек
Под Екатеринбургом.10 мая в 18:33
Красноуральскому депутату сломали челюсть в майские праздники
Подозреваемые задержаны.10 мая в 18:28
ОНФ проверит многомиллионные траты Зауралья
На благоустройство.10 мая в 18:25
Ректор тюменского вуза пойдет под суд за миллионные махинации
Он забирал зарплату подчиненного.
Главные новости
- 10 мая в 19:085-летняя югорчанка погибла в День Победы
- 10 мая в 15:19В Прикамье будут судить банду работорговцев
- 10 мая в 13:39Россиянам придется платить за малодетность
- 10 мая в 12:19Укравшие миллиард уральские хакеры предстанут перед судом
- 10 мая в 10:56СКР разбирается в гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге
Аналитика
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.