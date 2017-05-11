На место выехали следователи.

Вечером 10 мая 2017 года в Екатеринбурге в автобусе маршрута №50 скончалась женщина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, сейчас на место выехали следователи. Подробности станут известны позже.

"В таких автобусах очень жарко. Вероятнее всего у нее с сердцем от жары что-то случилось", - пишут екатеринбуржцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).