Решается вопрос о возбуждении дела.

В Покачах следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летней девочки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла 9 мая 2017 года. Тело ребенка достали из ямы с водой. Подробности пока не разглашаются. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Следует напомнить, что аналогичный случай произошел накануне в Тюмени: в реке Тура утонул 2-летний мальчик.

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