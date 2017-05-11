На глазах у взрослых.

В Перми вечером 9 мая 2017 года на улице Восточной 15-летний подросток на квадроцикле сбил 2-летнего ребенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, восьмиклассник сдавал назад и не заметил малыша. У ребенка диагностировали травму живота и ушибы.

Следует отметить, что в момент аварии рядом с детьми находились взрослые.