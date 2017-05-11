Спасатели подоспели вовремя.

Туристы из Перми и Москвы были спасены сотрудниками МЧС Абхазии в районе села Ачмарда Гагрского района. Путешественники оказались заблокированы в каньоне реки Хашупсе в ночь на 10 мая, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.

Семеро туристов застряли в речной долине из-за резкого подъема уровня воды - двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно. Спасатели спустились в каньон и с помощью страховочных веревок подняли всех на поверхность.

Следует отметить, что туристы занимались каньонингом без спецснаряжения и экипировки, не предупредив о маршруте следования службы спасения. Подобные происшествия с экстремалами в горах Абхазии не редкость, зачастую они приводят к трагическим последствиям.