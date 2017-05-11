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На Ямале спасатель снял детей со льдины посреди двораСегодня в 10:24

  • Текст

Школьники застряли в огромной луже.

В Ноябрьске дети застряли на льдине во дворе, где разлилась огромная лужа. Они забрались на ледяной "островок" посередине, но вернуться обратно не смогли – лед пошел трещинами, передает "Уралинформбюро".

Прохожие вызвали спасателей. На сделанной очевидцами записи, видно, как мужчина в форменной одежде идет по луже, которая ему по колено, и на спине выносит двух детей.

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