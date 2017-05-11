Огонь охватил 30 "квадратов".

В ночь на 11 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Гаршина полыхал лакокрасочный цех.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 4.35. Огонь повредил имущество и внутреннюю обшивку цеха на площади 30 "квадратов". На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. Пламя было потушено в 5.02. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 6.16.

Пострадал мужчина, его состояние не уточняется.