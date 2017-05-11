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Спасатели нашли тело четвертого рыбака под НевьянскомСегодня в 10:40

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Который утонул 6 мая.

Вечером 10 мая 2017 года спасатели обнаружили тело четвертого рыбака, утонувшего в озере Аятское (Невьянский городской округ) в праздники. Его личность сейчас устанавливается, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 6 мая. Перевернулась лодка с четырьмя мужчинами. Утром следующего дня спасатели достали из воды тела трех человек. Поиски четвертого продолжались 4 дня.

По факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка.

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