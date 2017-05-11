Его тушили три десятка пожарных.

Вечером 10 мая 2017 года в Екатеринбурге на 20 километре Сибирского тракта полыхал ангар. Огонь охватил 600 "квадратов"

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 17.37. На место выехали 7 единиц техники и 31 человек. Спустя час открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 21.35.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.