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В Екатеринбурге на площади 600 "квадратов" полыхал ангарСегодня в 11:27

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Его тушили три десятка пожарных.

Вечером 10 мая 2017 года в Екатеринбурге на 20 километре Сибирского тракта полыхал ангар. Огонь охватил 600 "квадратов"

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 17.37. На место выехали 7 единиц техники и 31 человек. Спустя час открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 21.35.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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