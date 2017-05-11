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Южноуральский полицейский на иномарке задавил пешеходаСегодня в 14:32

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На трассе.

В ночь на 11 мая 2017 года на 28 километре автодороги "Западный обход Челябинска" (Сосновский район) полицейский на иномарке насмерть сбил мужчину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Его личность устанавливается. Мужчине на вид 35-45 лет.

Полицейский был трезв, находился вне службы. По факту ДТП проводится служебная проверка. Если будет установлена вина стража порядка, его уволят из органов внутренних дел.

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