На трассе.

В ночь на 11 мая 2017 года на 28 километре автодороги "Западный обход Челябинска" (Сосновский район) полицейский на иномарке насмерть сбил мужчину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Его личность устанавливается. Мужчине на вид 35-45 лет.

Полицейский был трезв, находился вне службы. По факту ДТП проводится служебная проверка. Если будет установлена вина стража порядка, его уволят из органов внутренних дел.