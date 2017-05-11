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В Ишиме эвакуируют один из микрорайоновСегодня в 14:21

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Из-за прорыва дамбы.

Ранним утром 11 мая 2017 года в Ишиме прорвало дамбу в районе СНТ "Энергетик". В зону подтопления попали 2 640 дачных участков. Под угрозой находится около 30 жилых домов. Эвакуировано 65 жителей микрорайона Серебрянка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Было организовано круглосуточное дежурство на дамбах, поэтому вовремя предупредили граждан и оперативно провели эвакуацию. К подъему воды готовились. Оповещение граждан начали проводить еще с марта, снега было много, поэтому работали на опережение. На данный момент в Ишиме подтоплено 55 жилых домов, в районе Серебрянки вода подходит примерно к 30 домам", - пояснил губернатор Владимир Якушев.

В настоящее время на месте прорыва работают более 250 человек, 62 единицы техники и 7 плавсредств.

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