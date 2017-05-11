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В Челябинске автоледи сбила 2-летнего ребенка Сегодня в 16:50

  • Текст

На "зебре".

Вечером 10 мая 2017 года в Челябинске на улице Хмельницкого 24-летняя девушка - водитель ZAZ Chance сбила женщину с 2-летним ребенком на "зебре".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Его направили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются.

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