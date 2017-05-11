Вместе с главой МЧС.

11 мая 2017 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава МЧС Владимир Пучков доложили президенту РФ Владимир Путин о последствиях паводка в регионе.

Глава государства констатировал, в частности, что спасатели и областные власти принимают эффективные меры по оказанию помощи населению в районе подтопления. Путин поручил дополнительно сосредоточиться на создании должных условий для временного размещения пострадавших и ликвидации последствий природного бедствия, сообщили "Уралинформбюро" в администрации президента.

В результате паводка в Ишиме и Ишимском районе подтоплены более 4 тысяч домов, эвакуированы 420 человек, в том числе свыше 100 детей. Ранним утром 11 мая прорвало дамбу в районе СНТ "Энергетик": вода залила 2 640 дачных участков. Днем ранее уровень воды в реке Ишим добрался до отметки 979 сантиметров.



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