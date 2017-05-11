Тела доставали спасатели.

Утром 11 мая 2017 года под Миассом на 1764 километре федеральной трассы М5 "Урал" произошло тройное ДТП.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, 80-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу фуре Volvo. От удара большегруз вылетел на обочину и протаранил КамАЗ.

Водитель легковушки и его 79-летняя пассажирка скончались на месте. Их тела из искореженного авто доставали спасатели.

Фото: ГИБДД по Миассу, Поисково-спасательная служба Челябинской области