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В Екатеринбурге пропал отец троих детейСегодня в 08:39

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Его ищут уже полторы недели.

В Екатеринбурге десятый день разыскивают 38-летнего Алексея Артамонова. Отец троих детей пропал 3 мая 2017 года. В этот день он вышел с работы (гранитный карьер на ЖБИ) и направился домой - в деревню Большие Брусяны, но семья его так и не дождалась.

Рост Алексея - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в светлую куртку из кожзама, темно-синие джинсы, на ногах черные туфли с коричневым носком, рассказали "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Как уточнили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, заявление о пропаже мужчины поступило 5 мая в отдел полиции №2. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Всех, кто может помочь в поисках, просьба позвонить по телефонам полиции 356-42-02, 294-14-94 либо 02, а также поискового отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или +7-982-702-20-13 (Елена).

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