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В Екатеринбурге "Лада" сбила 13-летнего школьникаСегодня в 09:16

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Мальчик получил перелом бедра.

Вечером 11 мая в Екатеринбурге на улице Щорса 13-летний подросток попал под колеса ВАЗ-21093. Школьник перебегал проезжую часть в неположенном месте, сообщили "Уралинформбюро" в горГИБДД.

По словам 23-летнего водителя, мальчик выбежал на дорогу из-за встречного автомобиля. Мужчина резко затормозил, однако избежать наезда на мокрой после дождя дороге не удалось.

Школьник госпитализирован с переломом бедра и сотрясением мозга.

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