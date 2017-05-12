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В Югре пропал 15-летний рыбак с отцомСегодня в 11:04

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В праздники.

В Югре пятый день ищут 15-летнего подростка и его 45-летнего отца. Они отправились на рыбалку на реку Вах 8 мая 2017 года и пропали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория", последний раз пропавшие выходили на связь около 17 часов 8 мая. Они сообщили, что возвращаются домой на лодке "Крым" в район деревни Ваховск. Больше о рыбаках вестей не было.

При патрулировании акватории реки была обнаружена пустая дрейфующая лодка. Поиски людей продолжаются.

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