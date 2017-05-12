Она приехала в Прикамье с другом.

В Перми без вести пропала 25-летняя Надежда Чернявская. Недавно девушка вместе с другом переехала в столицу Прикамья из Санкт-Петербурга. 9 мая она вышла из хостела на улице Борцов Революции и не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УМВД

У девушки рыжие волосы, светлые глаза. Была одета в красную болоньевую безрукавку с капюшоном, белую водолазку и светло-синие джинсы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Надежды, просят сообщить в полицию.