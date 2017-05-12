В которой ехала семья.

Вечером 11 мая 2017 года в Нефтеюганске на улице Петухова около магазина "Магнит" загорелась и взорвалась "Волга".

"Возгорание моторного отсека. Встал на пешеходке пропустить и полыхнул. Взрывы это колеса были", "Кароче все было так: ехала волга на ГБО и через лежак перекатилась и проводка на движку попала, загорелась, все выбежали и она каааааак взорвется, огниво такое было!!! это жесть", - пишут в соцсети "ВКонтакте" очевидцы (орфография и пунктуация авторов - прим.ред.).

Югорчане сообщают, что в машине ехала семья из Сургута. Во время движения люди почувствовали резкий запах в салоне. Они остановились и вышли из машины - та вспыхнула и взорвалась. Никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре "Уралинформбюро" уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 22.34. Спустя 20 минут пожар был потушен. На место выезжали 2 единицы техники и 7 человек.