Под окнами дома.

Днем 11 мая 2017 года в Екатеринбурге на ВИЗе нашли труп мужчины.

"Вчера около 14 часов на ул.Папанина, 3 кто-то выпал из окна. Шла мимо, видела труп", - написала Анна Иванова в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, проводится доследственная проверка. Не исключается несчастный случай.