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В Кургане женщина умерла после пластической операцииСегодня в 12:50

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Подробности выясняют следователи.

В столице Зауралья женщина скончалась после пластической операции.

40-летняя заведующая детским садом Светлана Гневашева отправилась к врачам клиники Persona Nova 4 мая 2017 года, сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников погибшей. Ей стало плохо уже в операционной. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. У женщины осталось трое детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областном СУ СКР, по факту гибели женщины проводится проверка. В клинике комментировать произошедшее отказались.

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