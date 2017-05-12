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Лайнер "Уральских авиалиний" вернулся в Екатеринбург из-за птицыСегодня в 13:20

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В двигателе.

В Екатеринбурге на девять часов задерживается вылет лайнера "Уральских авиалиний" в Анталью. Воздушное судно вылетело из Кольцово ранним утром 12 мая, но через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт из-за попавшей в двигатель птицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, пассажиры обеспечены всеми положенными услугами, согласно Федеральным авиационным правилам, часть из них заселена в гостиницу. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета 13.20 по местному времени.

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