В двигателе.

В Екатеринбурге на девять часов задерживается вылет лайнера "Уральских авиалиний" в Анталью. Воздушное судно вылетело из Кольцово ранним утром 12 мая, но через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт из-за попавшей в двигатель птицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, пассажиры обеспечены всеми положенными услугами, согласно Федеральным авиационным правилам, часть из них заселена в гостиницу. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. Планируемое время вылета 13.20 по местному времени.