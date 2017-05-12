Еще два человека пострадали.

Вечером 11 мая 2017 года на 12 километре трассы Южноуральск - Магнитогорск лоб в лоб столкнулись внедорожник Foton Tunland и легковушка Kia Spectra.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 47-летний водитель китайской иномарки не справился с управлением и выехал на встречку,

32-летний водитель Kia скончался на месте, его 9-летний пассажир госпитализирован. Травмы также получил 45-летний пассажир Foton.