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В лобовом ДТП под Южноуральском погиб мужчинаСегодня в 13:36

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Еще два человека пострадали.

Вечером 11 мая 2017 года на 12 километре трассы Южноуральск - Магнитогорск лоб в лоб столкнулись внедорожник Foton Tunland и легковушка Kia Spectra.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 47-летний водитель китайской иномарки не справился с управлением и выехал на встречку,

32-летний водитель Kia скончался на месте, его 9-летний пассажир госпитализирован. Травмы также получил 45-летний пассажир Foton.

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