Из-за неосторожного обращения с огнем.

14 мая около 15.51 в Нижнем Тагиле загорелся танк, установленный в качестве памятника создателям Т-72 на площади Танкостроителей. Спасателям о возгорании сообщил горожанин, проезжавший мимо постамента.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в танке горела внутренняя обшивка, снаружи боевая машина не пострадала. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, поскольку смотровое окно танка-памятника было открыто.

На ликвидацию огня спасателям потребовалось порядка 10 минут.